Ein Jugendlicher suchte vergeblich eine Lehrstelle. Nach über 60 Absagen wandte er sich an die SN. Jetzt hat er einen Job - auch dank eines Lesers.

Leon Kutternik ist erleichtert. "Einen besseren Job hätte ich mir nicht vorstellen können", sagt der 17-Jährige. Im April hat er eine Lehre als Bürokaufmann begonnen. Dabei sah das im vergangenen Jahr noch ganz anders aus: Monatelang suchte er vergeblich eine Lehrstelle. Doch alles, was er erhielt, war eine Absage nach der anderen. "Ich wusste nicht, was ich noch tun sollte", sagt der Pongauer. Er wandte sich an die SN.

Für einen Artikel schilderte er seine verzweifelte Suche nach ...