Neue Eistrends in der Salzburg Altstadt reichen von Sauerampfer bis Kokos-Physalis

Jedes Jahr wartet die Eisbranche mit neuen, verrückten Eissorten auf: Ein Lokalaugenschein in den Eisdielen der Salzburger Altstadt.

Auf Bioeis aus Schafmilch setzt der Flachgauer Eisproduzent Eisl Eis an seinem Standort in der Getreidegasse. Produziert wird am eigenen Biobauernhof in Abersee am Wolfgangsee. Von Graumohn bis Kokos-Physalis gibt es ein wöchentlich wechselndes Angebot an der Eistheke. Eine der beliebtesten Sorten ist der Klassiker Pistazie.

Ebenfalls in der Getreidegasse befindet sich seit 1958 die Eisgrotte. Dort gibt es eine Auswahl an klassischen, altbewährten Sorten. Bei Touristen besonders beliebt ist das Mozartkugeleis. Die Eisdiele wartet zudem mit einem ...