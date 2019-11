Der Sargnagel wirkt im Dasein von Herbert Weber seit 41 Jahren belebend. Kurz vor der Pension knackte der Pongauer seinen eigenen Weltrekord.

Vier Minuten. So lang braucht Herbert Weber, um aus vorbereiteten Holzteilen einen Sarg zusammenzubauen. Macht 15 Särge in der Stunde und 585 Särge in der Woche.

"Ich schaffe einen Sarg auch in 2,20 Minuten", sagt der Pongauer, wischt ...