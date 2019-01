1400 Gäste des Raiffeisenverbands hörten beim Neujahrsempfang im Salzburg Congress den "jungen Stimmen der Stadt" zu: Die Salzburger Domkapellknaben und -mädchen sowie die Jugendkantorei am Dom sangen das Requiem von Mozart, ein Stück aus "The Sound of Music" und Festlieder aus Afrika.

