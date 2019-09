Seit 2016 revitalisiert Red Bull die denkmalgeschützte Kaserne in Glasenbach. In Arbeit sind noch die Tiefgarage sowie die alte Sporthalle. Am Sonntag dürfen erstmals Besucher ins Areal.

Über dem Eingangsportal bessern zwei Arbeiter mit Spachteln den Torbogen aus Marmor aus. Im Inneren des Areals sticht die riesige Baugrube ins Auge, wo Bauarbeiter aus dem Pongau gerade die oberste Decke der Tiefgarage betonieren. Und am ganzen Areal werken ...