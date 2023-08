Salzburgs Bauern boykottieren Almabtriebsfeste

Der Bauernherbst steht in den Startlöchern. Landwirte in Maria Alm fordern von Tourismuswerbern mehr Schützenhilfe gegen den Wolf. Die Absage des geschmückten Almabtriebs sei ein "Weckruf", heißt es.

Wenn am 27. August in Obertrum der Bauernherbst offiziell zum 28. Mal eröffnet wird, dann startet in insgesamt 76 Orten ein Reigen mit mehr als 2000 Veranstaltungen und Festen. Und: Passend zum diesjährigen Motto "Tracht & Gwand" stehen Dirndl und ...