Bewusst einen Gang runterschalten und auf Qualität setzen. So lässt sich Slow Food in aller Kürze beschreiben. Am Dienstagabend gab es eine Chance, die Idee genauer kennenzulernen und die Umsetzung zu genießen. Die Bühne bot "eat & meet" im Miele Experience Center.

Dieses Video liegt auf YouTube