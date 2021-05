Die Vorzeichen für eine gute Sommersaison sind vorhanden. Die Inzidenzzahlen liegen unter 60, eine umfangreiche Teststrategie soll auch den Urlaubern zur Verfügung stehen und: vor allem aus Deutschland, dem wichtigsten Gästemarkt für Salzburg, steigen die Buchungsanfragen. Und: Eine neue Kooperation mit ÖBB und Deutscher Bahn soll Deutschen die Anreise per Bahn schmackhaft machen.

. Vier Millionen Gäste - das ist eine Million weniger als in einem normalen Sommer - will Salzburger-Land-Tourismus-Geschäftsführer Leo Bauernberger heuer für einen Sommerurlaub nach Salzburg bringen. Vier Millionen Euro fließen dafür in die diesjährige Sommerkampagne. Den Song dazu liefert der Salzburger Rapper Philipp Scheiblbrandner alias "Scheibsta" mit dem Titel "Dafür leben wir".

38 Prozent der Salzburg-Urlauber kommen im Sommer aus Deutschland, 25 Prozent aus Österreich. Auf diese beiden Märkte werden sich deshalb auch die Marketingaktivitäten konzentrieren - ...