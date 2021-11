Zum einen hinterließen Kindererziehung und Teilzeit eine Lücke in Evi Gusenbauers Pension. Zum anderen würde sie es zu Hause eh nicht aushalten, sagt sie.

Die Steirerin Evi Gusenbauer ist 64 Jahre alt und in Pension. Etwas, das sie mit vielen Frauen teilt: Ihre Pension reicht nicht zum Leben. Die Absolventin der Tourismusschule Klessheim und dreifache Mutter war zehn Jahre lang zu Hause. Sie vermietete Zimmer in ihrem Elternhaus und engagierte sich ehrenamtlich. Später, als das jüngste Kind zehn Jahre alt war, arbeitete sie in Teilzeit - und pflegte ihre Mutter. Irgendwann verwirklichte sie dann ihren Traum vom eigenen Kaffeehaus, das sie zwölf Jahre lang ...