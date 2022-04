Was einen Hutmacher (22) und einen Schuhmacher (81) verbindet

Handwerk ist nicht von gestern. Neben Traditionsbetrieben gibt es in der Salzburger Altstadt auch Neuzugänge wie einen 22-jährigen Hutmacher.

Sein Großvater hat noch in den 1950er- und 1960er-Jahren die in italienischen Modejournalen abgebildeten Damenschuhe für Salzburgerinnen gemacht, die Wert auf Eleganz gelegt haben. Heute führt Herbert Haderer den Maßschuhbetrieb in dritter Generation. Etwa zu der Zeit erlebten auch die bis 1990 handgemachten Lederskischuhe ihre Blütezeit. "Damals haben wir mit den US-Soldaten, die ja in Salzburg stationiert waren und dann wieder nach Hause gereist sind, viele solche Lederskischuhe in die USA exportiert", berichtet Herbert Haderer. Trotz seiner 81 Jahre steht ...