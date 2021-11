Ab Montag bleiben die 94 Stände des Salzburger Christkindlmarkt für unbestimmte Zeit geschlossen. Der Lockdown ist für die Standbetreiber ein Schock.

"Wenigstens kann ich sagen: Christkindlmarkt 2021, ich war dabei", sagt eine Besucherin scherzhaft. Zusammen mit ihrer Schwester will sie sich am Donnerstag allen Coronawidrigkeiten zum Trotz ein bisschen in Adventstimmung bringen. Und: Den beiden Pinzgauerinnen ist es lieber, jetzt einen harten Lockdown durchzustehen, wenn damit wenigstens die Wintersaison gerettet werden kann. So wie den beiden geht es auch Studentin Anna Steinkogler, die mit einer Kollegin eine Runde über den Markt dreht, bevor es danach an die Uni geht. "Die Zahlen ...