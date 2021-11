Ab Montag bleiben die 94 Stände für unbestimmte Zeit geschlossen. Der Lockdown ist für die Standbetreiber ein Schock.

"Wenigstens kann ich sagen: Christkindlmarkt 2021, ich war dabei", sagt eine Besucherin scherzhaft. Zusammen mit ihrer Schwester will sie sich am Donnerstag allen Coronawidrigkeiten zum Trotz ein bisschen in Adventstimmung bringen. Und: Den beiden Pinzgauerinnen ist es lieber, jetzt einen harten Lockdown durchzustehen, wenn damit wenigstens die Wintersaison gerettet werden kann. So wie den beiden geht es auch Studentin Anna Steinkogler, die mit einer Kollegin eine Runde über den Markt dreht, bevor es danach an die Uni geht. "Die Zahlen sind echt alarmierend und ich glaube, wir müssen da jetzt alle zusammenhelfen", sagt sie, während sie am Seifenstand ein erstes Weihnachtsgeschenk besorgt.

Auch wenn die Betreiber der 94 Stände durchwegs Verständnis für den angekündigten Lockdown aufbringen können, macht sich bei vielen Unmut und ein Gefühl von Ohnmacht breit. Er hätte sich von der Politik gewünscht, dass sie nicht so wie im Vorjahr den Sommer verschlafe, meint Schmuckhütten-Betreiber Peter Rathgeb. "Die Politiker kriegen nach wie vor ihr Gehalt, die Standlerinnen und Standler kriegen es nicht, wenn der Markt nicht stattfindet. Das finde ich schon sehr unfair", sagt er. Als "Super-GAU" bezeichnet Chiara Prossinger die Entscheidung. Denn die Verkäuferin am Stand für gebrannte Mandeln ist eigentlich Sängerin. Am Christkindlmarkt arbeitet sie, weil sie wegen Corona ohnehin kaum Auftritte hat. "Ab Montag ist hier zu und ehrlich gesagt, könnte ich da jetzt ein bisserl emotional werden", fügt sie hinzu.

Ein schlimmer Tag ist der Donnerstag auch für Wolfgang Haider, den Obmann des Vereins Salzburger Christkindlmarkt. Erst am Vortag hatte er erfahren, dass der Christkindlmarkt entgegen früheren Vorgaben doch eine Einzäunung mit 2G-Zutrittskontrollen benötigt. Die Kosten allein für den Aufbau des Marktes belaufen sich auf 600.000 Euro - Geld, das jetzt "in den Wind geschossen wird", sagt er. Der Christkindlmarkt öffnete um 10 Uhr - eine Minute später habe er vom Lockdown erfahren. Seither klingelt sein Mobiltelefon pausenlos. Hat er Verständnis für den Lockdown? "Gesundheitspolitisch vollen Respekt", sagt er. Wirtschaftlich aber könne er das Aus für den Christkindlmarkt nicht nachvollziehen - vor allem angesichts der ohnehin strengen Vorkehrungen und der Tatsache, dass man sich im Freien befinde.

Das Beste aus der Situation will Weihnachtsschmuckverkäuferin Daniela Hufnagl machen. "Die Menschen sind hungrig nach Weihnachtsfeeling - und das will ich ihnen zumindest bis Sonntag geben", sagt sie.

Ernüchterung im wahrsten Sinn des Wortes herrscht hingegen am Glühweinstand "Sabines Hexenkessel", wo es jede Menge nicht alkoholischer Getränke sowie Kleinigkeiten zum Essen gibt. "Ich habe im Endeffekt für vier Tage Waren gekauft und ein Geschäft aufgesperrt - und jetzt wird alles abgedreht", sagt Sabine Reiter. Neben dem wirtschaftlichen Schaden belastet sie auch die Unsicherheit, wie es weitergehen soll. "Dürfen wir noch einmal aufsperren oder nicht? Gibt es Hilfen oder nicht? Im Endeffekt können wir alles wegschmeißen." Vor diesem Problem steht auch Patrick Falkensteiner, der an seinem Süßigkeitenstand Schaumbecher, Schokoäpfel und Lebkuchenherzen verkauft. Mit der für Donnerstag geplanten Produktion der glacierten Äpfel hat er gar nicht mehr begonnen. Er sucht jetzt Abnehmer für seine Ware im Wert von 30.000 bis 40.000 Euro.

Bis Sonntag bleibt der Christkindlmarkt offen, danach ist vorerst Schluss. Sollte der Lockdown vor dem 24. Dezember beendet werden, würde der Christkindlmarkt wieder aufsperren, sagt Wolfgang Haider.