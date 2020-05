Kurz nach sieben Uhr nehmen am Freitag in der Früh die ersten Gäste im Café Tomaselli in Salzburg Platz. "Wir haben jetzt schon die Tage heruntergezählt", verrät eine Salzburgerin, die unter den ersten Gästen im Café Tomaselli ist.

Es ist kurz vor sieben Uhr morgens. Serviceleiter Volkan Güner und seine Kollegen haben die letzten Handgriffe vor der Wiedereröffnung erledigt. Nach zwei Monaten Corona-Sperre öffnet das Salzburger Café Tomaselli am Freitag erstmals wieder seine Türen für Gäste. Und die ...