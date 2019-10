Eigentümerin Bettina Mayr und Bürgermeister Harald Preuner haben die Betten getestet: Am Dienstag eröffnete das Hotel Elefant Family Business in der Getreidegasse 1. In dem denkmalgeschützten Gebäude hat Mayr 26 Zimmer errichtet und zwei Millionen Euro investiert. In der Family ...