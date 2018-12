Viele kaufen jetzt für den Wintersport ein

Nach den Feiertagen ist der Andrang auf Einkaufszentren groß: Geschenke werden umgetauscht, Gutscheine eingelöst und der Ausverkauf genutzt.

Donnerstag, 11 Uhr, in der Garage des Europark: Die Parkplätze füllen sich, es sind nur mehr wenige frei. Auch im Inneren des Einkaufszentrums herrscht großer Andrang. "Nachdem die Geschäfte an den Feiertagen geschlossen hatten, steigt die Einkaufsfreude danach erfahrungsgemäß gleich wieder an", sagt Jenny Tang, die seit zwölf Jahren bei Swarovski arbeitet. Noch immer zählt Schmuck zu den Klassikern unter dem Weihnachtsbaum, meist beschenken Herren damit Damen. Ob viel umgetauscht wird? "Natürlich gibt es Fälle, in denen etwas nicht gefällt. Viele sind aber zufrieden. Die Männer bessern sich von Jahr zu Jahr", sagt sie und lacht.