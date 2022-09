Viele Langzeitarbeitslose in Salzburg nutzen ein "Sprungbrett" in einen neuen Job

Zahl der Langzeitarbeitslosen sank binnen eines Jahres von 3299 auf 1820. Die Aktion "Sprungbrett" war ein Hebel für den Erfolg. Vor allem in Salzburg beteiligten sich viele Betriebe - und holten sich die Beihilfe des Bundes ab.

Per 31. August waren im Bundesland Salzburg 8668 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind um 1520 weniger als im August 2021. Die Arbeitslosenquote - vorläufig geschätzt - liegt in Salzburg bei 3,1 Prozent. Das ist österreichweit die zweitniedrigste Quote nach Tirol (3,0 Prozent). Im Österreichschnitt beträgt der Wert 5,9 Prozent. Beim AMS in Salzburg sind 348 Lehrstellensuchende gemeldet. Dem stehen 1530 offene Lehrstellen gegenüber - 129 mehr als noch vor einem Jahr.

66,2 Prozent der Teilnehmer sind weiter im Job

Rückläufig ist auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen: Waren vor einem Jahr in Salzburg noch 3299 Personen länger als ein Jahr arbeitslos bzw. in Schulung oder gesundheitlicher Abklärung, so sind es nun 1820. AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer: "Bei der Wiedereingliederung nach langer Arbeitslosigkeit ist die Eingliederungsbeihilfe ist ein wichtiges Instrument. Mit der Eingliederungsbeihilfe der Aktion ,Sprungbrett' waren 66,2 Prozent der geförderten Personen auch nach drei Monaten nach Beendigung der Förderung noch in Beschäftigung. Das Bundesland Salzburg liegt hier im Österreichvergleich an erster Stelle."

963 Salzburgerinnen und Salzburger nutzten das "Sprungbrett"

Das "Sprungbrett" ist eine Aktion des Bundes, mit der Betriebe unterstützt werden, die Langzeitarbeitslose anstellen. Seit dem Start der Aktion im Juli 2021 erhielten Betriebe 963 Salzburgerinnen und Salzburger eine Eingliederungsbeihilfe. Die Aktion endet mit 31. Dezember 2022.

Die Zahl der offenen Stellen stieg um 29 Prozent

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt hoch: Derzeit sind 12.241 offene Stellen beim AMS gemeldet - ein Plus von 29,0 Prozent. Zeitgleich ist auch Zahl der unselbstständig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 5000 auf 272.000 Personen gestiegen. Rückläufig im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit quer über alle Branchen. Besonders stark gesunden sind die Zahlen bei der Herstellung von Waren (derzeit 826 arbeitslose Personen, minus 19,8 Prozent), im Handel (1530 Personen, minus 18,7 Prozent) und in der Beherbergung und Gastronomie (1093 Personen, minus 12,8 Prozent).