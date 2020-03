Viele Märkte und Biomärkte abgesagt - nicht in Hallein

Der Großhändler Transgourmet öffnet unterdessen sein Geschäft auch für Endverbraucher.

Unterschiedliche Maßstäbe legen Salzburger Orte bei Märkten an. Während in der Stadt Salzburg die Schranne, der Grünmarkt, der Lehener Wochenmarkt sowie der Biomarkt am Kajetanerplatz abgesagt wurden, finden in Hallein sowohl der Biomarkt am Freitag als auch der Grünmarkt am Samstag weiter statt. Aus heutiger Sicht abgehalten werden auch die Biomärkte am Donnerstag in Henndorf sowie jener am Freitag beim Borromäuspoint in der Stadt Salzburg. Im Zweifelsfall empfiehlt sich eine Nachfrage bei der Gemeinde bzw. einem Direktvermarkter.

Einen Überblick über das Angebot von Direktvermarktern, die auch während der Coronakrise geöffnet haben, gibt es hier: https">www.salzburgerlandwirtschaft.at/372">https://www.salzburgerlandwirtschaft.at/372

Der Großhändler Transgourmet - normalerweise nur für Gastronomie und Hotellerie geöffnet - steht seit heute, Donnerstag, auch privaten Einkäufern ohne Gewerbeschein offen. Ein Grund für diesen Schritt ist die Schließung der Gastronomie- und Hotelleriebetriebe, die damit als Kunden ausfallen. In Salzburg gibt es einen Transgourmet-Standort - in Wals-Siezenheim.

Quelle: SN