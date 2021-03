Viele Salzburger machen heuer Urlaub am eigenen Pool

In Zeiten von Corona wird der Garten zum verlängerten Wohnzimmer. Viele Salzburger investieren in einen Swimmingpool und möblieren das Grün wie einen Innenraum.

Fernreisen und Badeurlaube am Meer bleiben wohl auch im heurigen Coronasommer ein Wunschtraum. In Zeiten der Pandemie besinnen sich immer mehr Salzburger auf das eigene Heim und verwandeln den Garten in ein Urlaubsparadies.

Bereits im Vorjahr sei die Nachfrage nach Swimmingpools enorm angestiegen, sagt Unternehmer Florian Eckschlager aus Elsbethen. Der Trend setze sich heuer fort. Gemeinsam mit seiner Frau Julia hat Eckschlager 2017 die Firma Pool Bau & Handel Eckschlager gegründet. Wegen des regen Andrangs haben die beiden ...