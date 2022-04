Viele Salzburger Skigebiete sind noch bis Ostern geöffnet

Saisonschluss ist in den meisten Skiorten der Ostermontag. Tourengeher erwartet in Hochlagen bis zu ein Dreiviertelmeter Neuschnee.

Für viele Skibegeisterte ist in dieser Saison die Karwoche und das folgende lange Osterwochenende die letzte Chance, die Brettln anzuschnallen und einen der zahlreichen Skiorte in Salzburg zu besuchen. Dazu passen auch die Wetterprognosen, die, abgesehen von regionalen Schauern und zeitweise lebhaften Winden hauptsächlich aus Nordwest, meist sonnige Verhältnisse versprechen. Die Temperaturen gegen Ende der Karwoche sollten in 2000 Metern Seehöhe zwischen fünf und zehn Grad liegen.

Gerhard Hörwerter, Sprecher der SalzburgerLand Tourismusgesellschaft, gab den SN einen Überblick über die geöffneten Skigebiete: Demnach sind die Lifte jeweils bis Ostermontag am Hochkönig, in Flachau-Wagrain-St. Johann, Flachauwinkl-Kleinarl, Großarl sowie in Zauchensee geöffnet. Ebenso im Gasteiner Tal auf den Stubnerkogel, der Schlossalm, in Sportgastein sowie Angertal, Stubnerkogel und Dorfgastein mit Verbindung ins Großarltal.

In Saalbach-Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn wird ebenso bis Ostermontag gefahren wie mit dem areitXpress & trassXpress. Der Skibetrieb am Kitzsteinhorn läuft hingegen bis zum 19. Juli.

Skitourengeher: Achtung vor Spontanlawinen

Die Lifte in der Weißsee-Gletscherwelt halten bis 24. April offen, jene in Mittersill-Hollersbach sowie in der Zillertal-Arena Wald-Königsleiten bis Ostermontag, die Bergbahnen in der Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg bis 22. April.

Traditionell sind die Lifte in Obertauern wie jedes Jahr bis zum 1. Mai offen. Am Grosseck-Speiereck sollte hingegen bereits am Ostermontag Schluss sein.

Auch auf die Tourengeher warten in den Hochlagen der Tauern nach dem Neuschnee am vergangenen Wochenende beste Bedingungen, wenngleich es zwei Dinge zu beachten gilt, wie Meteorologe Michael Butschek, der auch die täglichen Lawinenberichte verfasst, erklärt: "Bei Touren ist vor allem das richtige Zeitmanagement wichtig. Das heißt, es gibt in der Früh oft harten Harsch, später firnt es aufgrund der Sonneneinstrahlung auf. So sollten Touren rechtzeitig beendet werden, da durch die Durchfeuchtung und Erwärmung die Gefahr von Spontanlawinen ansteigt." Zudem sollte das Abstandsrisiko im steilen Harsch kalkuliert werden und auch Harscheisen verwendet werden.

Eine solche Spontanlawine ist, wie berichtet, am Sonntag am Birgkar im Bereich des "Jausensteins" am Hochkönig abgegangen und hat fünf Tourengeher, die teils unabhängig voneinander unterwegs waren, erfasst. Drei von ihnen wurden teilweise verschüttet, einige konnten ihren Lawinenairbag auslösen.