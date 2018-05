Visionen für den Wallersee gesucht

Die Gemeinde Neumarkt ist unter Zugzwang. Die Ostbucht soll belebt werden.

Die Bäder am Wallersee sind beliebt, aber in die Jahre gekommen. Jetzt will Neumarkt die Ostbucht beleben. Die Nachbargemeinde Henndorf konnte im Vorjahr nach jahrelangem Ringen ihr Seefreibad erneuern. Neu sind unter anderem ein Kabinentrakt, Sanitäranlagen, Spiel- und Sportplätze sowie die Schwimmbad-Heizung.

Auch im Seekirchner Strandbad ist viel geschehen und das aktuellste, fast fertig gestellte Projekt sind ein Sanitärgebäude und Umkleidekabinen im Naturstrandbad Zell am Wallersee.

Am Ostufer, in Neumarkt, sind viele Bürger sehr unzufrieden mit dem Aussehen des Areals und der Infrastruktur. Das gesteht auch Bürgermeister Adi Rieger (ÖVP) ein. Die Stadtgemeinde selbst musste nun einspringen: Das Bad wird interimistisch von der Gemeinde betrieben, ebenso der angrenzende Campingplatz. Auch der Minigolfplatz bleibt geöffnet.

Ein weiteres Sorgenkind ist der Seewirt. Laut Gemeinde wurde der Pachtvertrag für das in die Jahre gekommene Restaurant "aufgrund diverser Unstimmigkeiten" mit Ende des Vorjahres gekündigt. Dafür werde hier bald eine Bäckerei ein Strandcafé eröffnen und betreiben.

Der Badespaß in Neumarkt sei also gesichert, verspricht die Gemeinde, die auch für die Pflege der Grünanlagen verantwortlich ist. Außerdem seien die Verträge mit den rund 80 Dauercampern neu aufgesetzt und nunmehr auf zwei Jahre verlängert worden.

Langfristig schwebt den Gemeindepoltikern aber etwas Größeres vor. Die Vorstellungen sind allerdings noch nicht sehr konkret. Neumarkt lässt in Projektgruppen und in einer wissenschaftlichen Arbeit an der Fachhochschule Puch-Urstein Optionen für eine bessere Nutzung des Areals erarbeiten, um es für Einheimische und Gäste auf Dauer attraktiver zu machen.

Sowohl mehr Sportmöglichkeiten als auch kulturelle Events stehen zur Debatte. Auf der Wunschliste stehen der Anschluss an den öffentlichen Busverkehr und sogar die Wiederbelebung der einstigen Personenschifffahrt. Rieger: "Wir wollen für die Zukunft im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten das beste für die Ostbucht herausholen." Besonders willkommen wäre der Einstieg eines Investors mit einem touristischen Projekt.

Eine Bedingung der Gemeinde ist jedenfalls, dass das Strandbad als öffentliche Einrichtung erhalten bleibt.