Vita Club und My Gym erhalten Anti-Doping-Gütesiegel

Die NADA Austria hat dieses Jahr ein Informations- und Präventionsprogramm gestartet. Durch die Umsetzung der Qualitätskriterien konnten gleich alle Standorte von Vita Club und My Gym die Auszeichnung des "Anti-Doping Gütesiegels für Fitnesscenter" erlangen.

Die NADA Austria vergab am 25. September 2018 das "Anti-Doping Gütesiegel für Fitnesscenter" an den Branchensprecher der Freizeit & Sportbetriebe Christian Hörl und seine beiden Fitnessketten Vita Club und My Gym.

Landtagsabgeordnete Michaela Bartel: "Bewegung und Sport ist gesund und wichtig. Der Missbrauch von Medikamenten hat hier nichts verloren. Ich freue mich daher, dass den Fitnessketten Vita Club und My Gym als neuer Partner das Anti-Doping Gütesiegel der NADA verliehen wurde."

Landessportdirektor Mag. Walter Pfaller: "Dem Land Salzburg ist es ein besonderes Anliegen, dass es sowohl im Spitzen- als auch im Breitensport sauber zugeht. Die Aufklärungsarbeit, Information und Bewusstseinsbildung der NADA Austria ist da sehr hilfreich."

Fitnesscenter, die das "Anti-Doping Gütesiegel" erhalten, erfüllen eine ganze Reihe von Kriterien: Neben dem klaren Bekenntnis für sauberen und gesunden Sport müssen alle Mitarbeiter und Trainer verpflichtende Schulungen sowie die Anti-Doping Lizenz der NADA Austria absolvieren. Zusätzlich werden Vorträge und Informationsmaterialien für die Mitglieder angeboten.

Auch der Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln ist ein zentrales Kriterium des "Anti-Doping Gütesiegels": Es hat sich gezeigt, dass es hier zu absichtlichen, aber auch unabsichtlichen Verunreinigungen kommen kann. Die NADA Austria empfiehlt, nur getestete Produkte zu verwenden.

Quelle: SN