Voglauer macht seit 90 Jahren Möbel

Von einer Drei-Mann-Tischlerei wuchs Voglauer in Abtenau zum größten Salzburger Möbelwerk. Bemalte Bauernkästen macht man nicht mehr.

Die Schranktüren waren mit Motiven der vier Jahreszeiten bemalt, an den Ecken Blümchen und Vögelchen. In heimischen Wohnzimmern war Anfang der 1990er-Jahre ein Bauernkasten von Voglauer keine Seltenheit. Doch dieses Exemplar stand in der Auslage eines Möbelhauses mitten in Tel Aviv. Israel? Peter Grünwald denkt kurz nach. "Ja, das konnte damals schon sein", antwortet er, "die bemalten Möbel haben uns groß und bekannt gemacht."

Die Malabteilung gibt es heute nicht mehr, auch keine Bauernschränke. Das Werk im Abtenauer ...