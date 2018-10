Voglauer schließt 20 Mill. Euro-Investitionspaket in Abtenau ab

Das Familienunternehmen mit langer Tradition setzt auf Digitalisierung und Automatisierung. Geschäftsführer Peter Grünwald: "Als Branchenleitbetrieb können wir interessante und nachhaltige Arbeitsplätze schaffen."

Im Jahr 2017 hat die Firma Voglauer eine Investitionsoffensive gestartet. Der Schwerpunkt sind Digitalisierung und Automatisierung. Jetzt ist das Paket, das rund 20 Mill. Euro schwer ist, fast vollständig umgesetzt. Peter Grünwald, Geschäftsführer der Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH mit Sitz in Abtenau-Voglau: "Wir sind sehr stolz, mit diesen Investitionen den zukünftigen Marktanforderungen gerecht zu werden. Als Branchenleitbetrieb können wir interessante und nachhaltige Arbeitsplätze schaffen."

Stolz auf Design-Auszeichnung bei der Messe in Köln

Investiert wurde in eine neue Halle, eine vollautomatische Plattenzuschnittsäge samt Hochsorter sowie eine vollautomatischen Kantenbearbeitungsanlage. Zusätzlich wird das neue EDV-System erweitert um den Digitalisierungsgrad optimal abdecken zu können - von der Planung bis zur Baustelle. Stolz ist Voglauer auch auf die kürzlich erhaltene Design-Auszeichnung "Austrian Interior Design Award 2018" für den Messestand bei der internationalen Möbelmesse in Köln.

Familienbetrieb mit 420 Mitarbeitern erwirtschaftet 85 Mill. Euro Umsatz

Das Familienunternehmen Voglauer wurde 1932 gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 420 Mitarbeiter - in zwei Geschäftsfeldern: In der Möbelbranche (Voglauer Naturholzmöbel) sowie in der Hotelbranche (Voglauer hotel concept). Der Umsatz liegt bei 85 Mill. Euro. Der Exportanteil beträgt 80 Prozent.

Quelle: SN