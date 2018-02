Vollgas auf der Strecke: Bei Carrera fährt die Kamera mit

Ab Jahresende sind Modellautos mit eingebauten Kameras zu haben. Die aufgenommenen Bilder sind auf Handys und 3D-Brillen zu sehen. 2017 war Carreras erfolgreichstes Jahr.

Das Geschehen auf den Bildschirmen in der 3D-Brille ist rasant. Kaum ist die Kurve am Ende der Geraden zu sehen, ist der Porsche 911 schon aus der Bahn geflogen. Geschäftsführer Andreas Stadlbauer kennt das Problem der neuesten Innovation der Carrera-Rennbahn. "Als die Mitglieder unseres Carrera Clubs die ersten Testrunden mit den Kamera-Autos drehten, kam der Vorschlag, man solle Bremspunkte an der Strecke markieren." Zu schnell war das Renngeschehen aus der Sicht der Modellautos.