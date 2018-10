Von Aufsteigern und Absteigern in der Salzburger Gourmet-Restaurant-Szene

Neuer "A la Carte"-Guide: Vier Salzburger Lokale verloren einen, zwei erhielten einen weiteren Stern.

Mit dem Goldenen Hirsch in der Stadt Salzburg und dem Platzhirsch in Thalgau finden sich zwei Salzburger Aufsteiger im neuen österreichischen Gourmetführer "A la Carte". Goldener-Hirsch-Küchenchef Martin Bednarik darf sich mit 79 Punkten über den dritten Stern freuen. Christoph Reinhartshuber erkochte für den "Platzhirsch" mit 70 Punkten den zweiten Stern. Ihren zweiten Stern eingebüßt haben der Kellerbauer in Bad Vigaun, die s-Lounge in Bramberg am Wildkogel und das Restaurant Aichhorn in Kleinarl. Seinen einzigen Stern verloren hat das Restaurant Gut Altentann in Henndorf.

Auf der Liste der Top-Lokale vorn steht nach wie vor Andreas Döllerer mit fünf Sternen und 99 Punkten für sein gleichnamiges Genießerrestaurant in Golling. Österreichweit liegt er gleichauf mit dem Steirereck in Wien auf Platz eins. Spannend: Erstmals wurde die Kombination aus Top-Lokal und angedockten Zweitlokalen bewertet. Denn bei den großen Namen sei ein deutlicher Hang zum etwas weniger aufwendigen und mit moderateren Preisen ausgestatteten Zweitlokal bemerkbar, stellt Herausgeber Christian Grünwald fest. Für Kulinarik-Fans wenig überraschend: Die Kombination von Döllerers Genießerrestaurant und Wirtshaus wird mit insgesamt 181 Punkten nur noch vom Trofana Royal in Ischgl (Paznauner Stube und Sieberer's Heimatbühne, 188 Punkte) übertroffen. Noch etwas spricht für den Gollinger Spitzenkoch: Bei der Entdeckung des Jahres, dem Restaurant Gaumenkitzel im Molzbacherhof in Kirchberg am Wechsel (NÖ), führt Peter Pichler das Regiment in der Küche. Er kochte einst auch bei Andreas Döllerer.

Platz zwei in Salzburg belegen die Brüder Obauer aus Werfen (fünf Sterne, 97 Punkte). Österreichweit wird ihr Restaurant als achtbestes angeführt. In Salzburg unverändert hinter Döllerer und den Obauers liegen mit jeweils fünf Sternen und 95 Punkten das Ikarus im Hangar-7, Johanna Maier aus Filzmoos und Senns Restaurant im Gusswerk, gefolgt vom Pfefferschiff mit vier Sternen und 94 Punkten.

Quelle: SN