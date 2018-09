Von der großen, weiten Welt ins letzte Eck Salzburgs

Die 24-jährige Lungauerin Nicole Sampl war in London, wollte weiter in die Welt - und landete als Hüttenwirtin im hintersten Lungau. Ein Gespräch über faule Fische, Naivität und Unruhen auf ihrer Alm.

marco riebler

Mit 21 Jahren haben Sie sich entschlossen, die Dr.- Josef-Mehrl-Hütte im Thomataler Ortsteil Schönfeld zu pachten. Waren Sie mutig? Ich war vor allem naiv. Ich hatte die Modeschule in Hallein absolviert, mit einem renommierten Praktikum bei einem Brautmoden-Designer in London in der Tasche. Anschließend zog es mich nach Kanada und Thailand. Meist ohne Geld. Ich jobbte in der Gastronomie und Modebranche.