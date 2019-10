Mit einer Terroir-Küche, wie man sie sich nur wünschen könne, zählt Vitus Winkler zu den Aufsteigern des aktuellen "A la Carte"-Guides.

Der Gollinger Spitzenkoch Andreas Döllerer steht im neuen "A la Carte"-Guide österreichweit erneut an der Spitze der heimischen Top-Köche. So wie Heinz Reitbauer vom Steirereck in Wien erreichte er mit seinem Genießerrestaurant fünf Sterne und 99 von 100 möglichen Punkten. ...