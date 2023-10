Von selbst passiert nichts bei der Lehrlingssuche

Sowohl in Hallein als auch in Abtenau konnten sich Firmen präsentieren, um die Lehrlinge von morgen zu finden. Die Tennengauer Nachrichten hörten sich vor Ort um.

Vor der Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (kurz: AMS) in Hallein bildete sich eine lange Schlange. Gut 400 Kinder und Jugendliche warteten darauf, dass sich die Türen öffnen. Nicht jedoch, um einen Job zu finden, denn noch ist es ihr Beruf, die Schulbank zu drücken. Sie alle besuchten letzten Donnerstag das AMS, um sich über ihre Zukunft zu informieren. Bereits zum zweiten Mal lud das AMS zur "Erlebniswelt Lehre", einem Tag, an dem 23 Betriebe aus dem Tennengau sich, ihre Lehrlingsangebote und ihre Jobchancen präsentieren konnten. "Jedes einzelne teilnehmende Unternehmen bietet etwas zum Ausprobieren, Handwerken und Aktivwerden. Hier werden Lehrberufe erlebbar und man kann sich seine eigenen Kompetenzen und Vorlieben bewusst machen", sagt Andrea Rainer-Laubenstein, die Geschäftsstellenleiterin des AMS Hallein. Gerade der Aspekt, Dinge praktisch auszuprobieren, in die Hand zu nehmen und zu spüren, ist für Rainer-Laubenstein einer der Schlüssel zum Erfolg bei der Lehrlingssuche. "Heutzutage reicht es nicht mehr, ein Plakat zu haben, auf dem der Lehrberuf vorgestellt wird. Die Jugendlichen wollen den Beruf spüren", sagt die Geschäftsstellenleiterin.

Betriebsklima und Zukunftschancen sind wichtig

Im Gespräch mit den jeweiligen Firmenchefs, Lehrlingsausbildern und den Lehrlingen selbst kommt heraus, dass heutzutage das Gehalt zwar nach wie vor eine große Rolle spielt, aber andere, sogenannte "Soft Skills", immer wichtiger werden. Etwa im Bereich der Kfz-Technik - übrigens noch immer der beliebteste Beruf unter den Burschen - gibt es im Hause Steindl-Mayr in Kuchl keine Lehrlingssorgen. Das freundschaftliche Klima, welches durch wöchentliche gemeinsame Teambuilding-Aktionen, beginnend bei einem gemeinsamen Abendessen bis zur Bergtour, erreicht wird, sehen die Lehrlinge und Ausbilder als ihr großes Plus. Obwohl der klassische Weg der schriftlichen Bewerbung immer weniger wird, gibt es genügend Lehrlingsanfragen. "Die meisten kommen über Mundpropaganda zu uns", erzählt einer der Mechanikermeister.

Die Lehrlingssituation im Tennengau sei grundsätzlich eine nicht ganz einfache, heißt es seitens des AMS. "Auf einen Lehrstellensuchenden kommen landesweit etwa vier Lehrstellen - im Winter sogar fünf", sagt Geschäftsstellenleiterin Rainer-Laubenstein. Auf den Tennengau heruntergebrochen, ist es ein Verhältnis von 1:3. Ende September waren es 100 Lehrstellen, die zu besetzen waren. Dem gegenüber standen 31 Lehrlinge, die eine Stelle suchten.

Die Gründe dafür sind verschiedene, so gibt es sehr beliebte Lehrberufe wie etwa Verwaltungshilfsberufe, die erste Frauen-Wahl. Um die Lehrlingsproblematik zu verbessern, wäre es laut Andrea Rainer-Laubenstein wichtig, eine barrierefreie Möglichkeit der Bewerbung zu schaffen. "Es muss möglich sein, mit wenigen Klicks und Handgriffen einem Unternehmen sein Interesse zu bekunden. Die genauen Details wie der Lebenslauf, das kommt dann erst in einem zweiten Schritt. Aber das Interesse an der Lehre muss schnell entfacht werden", sagt Rainer-Laubenstein.

Die Firma Bosch, die neben der Lehre zum Prozesstechniker auch die Lehrberufe Mechatroniker und Metall-/Zerspanungstechniker anbietet, konnte in diesem Jahr 13 neue Lehrlinge aufnehmen und ist damit sehr zufrieden. Als sehr wichtig sieht man im Hause Bosch, dass den Lehrlingen eine Perspektive im Unternehmen gegeben wird. Auch die Vielfältigkeit der Lehrmöglichkeiten ist von entscheidender Bedeutung. So sieht es auch Katharina Brunauer, die ihre Lehre beim Augenoptiker Schauer in Hallein absolvierte und noch heute dort arbeitet: "Die Nachfrage ist bei uns auf jeden Fall da. Man kann sowohl die Lehre als Einzelhandelskauffrau bzw. -kaufmann machen sowie den Beruf des Optikers lernen. Unsere Interessierten sind am meisten darüber überrascht, dass unser Beruf mehr Handwerk ist, als gedacht. Viele glauben, die Brillen kommen fix und fertig und wir verkaufen sie nur." Spannend ist auch der Weg, wie Lehrlinge zum Augenoptiker kommen. "Bei uns ist es oft so, dass die zukünftigen Lehrlinge bereits als Kunden im Haus waren", erzählt Brunauer.

Matura und Studium als große Konkurrenten zur Lehre

Viele Kinder und Jugendliche haben bereits ihren Berufswunsch und wissen schon in jungen Jahren, wie sie sich diesen Wunsch erfüllen können. So wie etwa Carolina Treitinger aus der 4. Klasse der MS Abtenau. Sie möchte Tierärztin werden. Darum kommt für sie eine Lehre nicht infrage. Im Zuge des "Lammertaler Berufsinformationsabends", der einen Tag vor der "Erlebniswelt Lehre" in der Mittelschule Abtenau stattfand, hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich sowohl über schulische Programme als auch über Lehrangebote zu informieren. Die angehende Tierärztin hat sich ausführlich mit den Schulen beschäftigt. "Sehr interessant finde ich das BORG Radstadt mit dem naturwissenschaftlichen Zweig sowie die Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft in Ursprung mit dem Umweltzweig."

Solche Veranstaltungen sind es, die Kinder und Jugendliche genauso brauchen wie die Betriebe und Schulen. "Man muss sich präsentieren und Lehrlinge ausbilden wollen. Das kostet Zeit, Kraft und Nerven, sichert aber den Berufsstand. Von selber geht nix, man muss kreativ sein und sich zeigen", sagt Rauchfangkehrermeister Christoph Kasberger. Sein Stand in Hallein, an dem er mit drei Zunftkollegen die Arbeit des Rauchfangkehrers mit Hands-on-Methoden präsentierte, erfreute sich regen Zulaufs. Trotzdem zeigte sich Kasberger bescheiden: "Lehrlinge zu finden, ist nicht leicht. Von den vielen Besuchern waren aber fünf dabei, bei denen ich den Eindruck hatte, dass sie sich wirklich für unseren Beruf interessieren. Wenn wir vier Betriebe, die hier sind, nach diesem Tag jeder einen neuen Lehrling bekommt, war dieser Tag ein Riesenerfolg."

Weniger rosig ist die Situation beim Kälte- und Klimaexperten Hasenbichler. "Unsere Lehrlingssituation ist bescheiden. Wir könnten jedes Jahr zwei Lehrlinge aufnehmen", sagt Geschäftsführer Robert Hasenbichler. Die genauen Gründe dafür kennt er nicht. Vielleicht ändert sich die Situation. Schließlich zeigte die Firma im Zuge der "Erlebniswelt Lehre", dass man mit ihrer Ausbildung hervorragendes Speiseeis herstellen kann - kreativer geht es fast nicht. Der Zuspruch war groß, hoffentlich auch für eine Lehrausbildung.