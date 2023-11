Von der Pleite in den Frühstart: Skigebiet Postalm kann Liftbetrieb vorzeitig aufnehmen

Plus

Von der Pleite in den Frühstart: Das in der Vorsaison in die Insolvenz geschlitterte Skigebiet Postalm zwischen Strobl und Abtenau profitiert von der aktuellen Wetterlage und nimmt den Skibetrieb vorzeitig auf.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Im Skigebiet Postalm gehen die Lifte in wenigen Tagen in Betrieb.