Von Red Bull nach Zell am See-Kaprun

SN/zell am see-kaprun tourismus

Die Tourismusregion Zell am See-Kaprun bekommt einen neuen Geschäftsführer. Renate Ecker verlängert ihren Vertrag nach 13 Jahren nicht mehr. Mit Hilfe eines Headhunters hat sich der Verband im Sommer 2022 auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht und ist in der Steiermark fündig geworden. Der neue Tourismusdirektor heißt Manuel Resch (36). Der Steirer war leistungsmäßiger Skispringer und studierte Sportmanagement und Trainingswissenschaften. Beruflich ist er seit 2015 Marketingleiter am Red Bull Ring und war unter anderem mit der Abwicklung der Formel ...