Von Salzburg aus erobern Weihnachtssterne ganz Österreich

Eine Million Weihnachtssterne produziert das Gartenbauunternehmen Gastager in Wals-Siezenheim - und ist damit Marktführer.

Jungpflanzenproduzent Stefan Gastager aus Wals-Siezenheim sieht derzeit rot. Rund 260.000 Weihnachtssterne stehen in seinem Betrieb in Wals-Siezenheim zur Auslieferung bereit. Sie treten die Reise zu Gärtnereien in ganz Österreich an. "Einen kleinen Teil liefern wir nach Bayern", sagt der Unternehmer.

Gastager ist bundesweit der größte Produzent von Weihnachtssternen. Eine Million Stück zieht er in seinen Gewächshäusern in Siezenheim auf. Rund 600.000 Jungpflanzen und 200.000 Stück Rohware hat er bereits in den vergangenen Monaten ausgeliefert. Sie wachsen dann in ...