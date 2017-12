Vor Silvester werden die Geschäfte gestürmt

Nach dem Weihnachtseinkauf folgt das Gutschein-Shopping: In der Woche vor Silvester ist in den Geschäften einiges los. Ein Recht auf Umtausch gibt es aber nicht.

Schon in der Tiefgarage des Europarks merkt man: Im Shoppingcenter ist viel los. Am Mittwoch waren nur mehr vereinzelt Parkplätze frei.

Auch in den kommenden Tagen werden die Geschäfte gestürmt, sagt Sarah Wilkinson. Sie arbeitet bei Billabong im Einkaufszentrum. "Die Woche nach Weihnachten ist die stärkste, was den Umtausch betrifft." Der Ausverkauf locke zudem Menschen an. "Wir haben gute Angebote - Sale ist immer ein gutes Geschäft für uns."