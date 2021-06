Vorderegger fährt wieder im Reisebus

Alfred Vorderegger aus Zell am See ist mit Busreisen groß geworden. Jetzt kehrt der 53-Jährige als Kapitän der "Fahrerei" ans Steuer zurück.

Alfred Vorderegger ist die Vorfreude anzuhören. "Die Spielwiese ist wieder frei", sagt der 53-Jährige. Ab 8. Juni sitzt der Pinzgauer wieder in einem eigenen 50-Sitzer-Reisebus.

Gemeinsam mit drei ehemaligen Mitarbeitern von Vorderegger Reisen kehrt er als "Die Fahrerei" und Mitglied der österreichischen "bus dich weg"-Gruppe ins Reisebusgeschäft zurück. Am 25. Juni steht mit einer Dreitagesfahrt ins Mühlviertel die erste Reise an. Für Vorderegger geht damit - nach 30 Jahren in der Branche - noch einmal ein Kindheitstraum in ...