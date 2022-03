Andreas Allesch vom Darwin's übernimmt diese Aufgabe von Apotheker Werner Salmen, der seit Jahresbeginn in Pension ist.

Die Kaufleute in der Rechten Salzburger Altstadt haben einen neuen Obmann. Der 37-jährige Gastronom Andreas Allesch wurde an die Vereinsspitze gewählt. Der Stadt-Salzburger betreibt seit Mai 2016 die Cocktailbar und das Café Darwin's am Platzl. Er folgt als Obmann auf Apotheker Werner Salmen, der seit Jänner in Pension ist und die Engel-Apotheke in der Linzer Gasse nach 30 Jahren übergeben hat. Salmen hatte den Verein 28 Jahre lang geführt. Er freue sich, dass ein junger, aktiver Nachfolger diese Aufgabe übernommen ...