Wagnermeister peilt die 100 an

Herbert Junger hatte nur einen Geburtstagswunsch zu seinem 90. Geburtstag: Er möchte auch mit hundert Jahren noch täglich so vital wie heute in seiner Werkstatt arbeiten.

Als Bauernbub geboren, hat der Nußdorfer Wagnermeister Herbert Junger schon früh das Arbeiten gelernt, hat zeitlebens hart anpacken müssen, kann es auch in seiner Pension nicht lassen und geht täglich in die Werkstatt, um zu arbeiten. Sein Geburtstagswunsch zum kürzlich begangenen 90. Geburtstag: Noch bis 100 so gesund zu sein, dass er bis dahin noch mit so viel Freude wie bisher arbeiten kann.