Wagrain: Hoteleröffnung mit Promi-Faktor

350 Ehrengäste kamen zur Eröffnung des 4-Sterne-Hotels Adapura nach Wagrain. Mit dabei die Schlager-Größen Nik P. und Marc Pircher. 25 Millionen Euro flossen in den Neubau.

Mittlerweile haben die ersten Übernachtungsgäste eingecheckt. "Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit. Nun sind wir sehr glücklich und stolz auf das, was wir zusammen geschafft haben", betonte Michael Poot, CEO der Travel Partner GmbH, die das Hotel im Salzburger Land in den vergangenen Jahren realisierte. Axel Ellmer, Bürgermeister von Wagrain hob die hochwertige Ausstattung des 4-Sterne-Hotels hervor, die perfekt zur Strategie seiner Gemeinde passe, die Qualität im Tourismus zu steigern. Das Unternehmen investierte rund 25 Millionen Euro in den Neubau, der direkt mitten im Snow Space Salzburg und an der Grafenberg Bergbahn liegt.

Unterhaltsam von Sänger und Entertainer Marc Pircher moderiert, ließen die Investoren auf der Eröffnungsfeier die vergangenen Monate Revue passieren und dankten unter anderem dem Chef der Baufirma Siegfried Pfuner und seinem Team der Hoamatbau für die engagierte Arbeit.

Neue Event-Location für Wagrain

Unter den geladenen Gästen der Eröffnungsparty waren auch Greet Locquet, Direktorin des holländischen Automobilclubs, und Gerald Kassner, geschäftsführender Gesellschafter des Traditions-Reiseveranstalters schauinsland-reisen, die das Hotel Adapura im Portfolio haben.

Für die Unterhaltung der Gäste sorgten Marc Pircher, die Kölner Coverband Decoy, die Tiroler Sängerin Hannah und als Überraschungsgast Nik P., der mit Michael Poot freundschaftlich verbunden ist.

Neben der großen kulinarischen Genusswelt mit vier Themen-Restaurants ist die Pura Alm - ein Mix aus Restaurant und Eventlocation - eine Besonderheit des neuen Hotels. Sie bestand ihre Feuertaufe und bot den Gästen den Rahmen für eine spritzige Party.

Quelle: SN