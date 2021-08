Wagrain lässt Mozart fliegen: 50 Millionen fließen in Skigebiet

In der Coronazeit sind sehr hohe Investitionen der Seilbahnwirtschaft selten geworden. Die große Ausnahme gibt es im Pongau.

Eine Großbaustelle mitten in der Sommersaison auf dem Berg. Sie ist unübersehbar. Wegen des ersten Covid-Lockdowns im März 2020 mit einem Jahr Verspätung sind in Wagrain die Arbeiten am Neubau der Flying-Mozart-Gondelbahn voll im Gang. In das Gesamtprojekt investieren die Seilbahnwirtschaft von St. Johann, Wagrain und Flachau unter dem Namen Snow Space Salzburg sowie ein benachbartes Unternehmen gut 50 Millionen Euro. Die Kosten für den neuen "fliegenden Mozart", eine Zehnergondelbahn vom Wagrainer Kirchboden auf das Grießenkareck sind mit rund 37,5 ...