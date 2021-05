Waldmeister-Limo aus Hallein: Grün ist das Kracherl

Für viele Babyboomer ist das grüne Kracherl eine Kindheitserinnerung. Manfred Moldan aus Hallein hat es mit "Green" wiederbelebt.

Grün oder rot? So lautete meist die Frage der Kellnerin. Die weniger Experimentierfreudigen bestellten rot und damit Himbeergeschmack. Grün dagegen war etwas für die Mutigen, nicht allein der "giftigen Farbe" wegen. Auch der Geschmack war mit Waldmeister so gar nicht alltäglich. Es schmeckte anders als alle anderen Limonaden und es klang ein wenig nach Märchen.

So ist es in der Kindheit auch Manfred Moldan, geboren 1969, ergangen. Der Halleiner saß noch dazu an der Quelle. Aufgewachsen auf dem ...