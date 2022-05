Wals: Bodner Bau will Business Park für rund 1500 Beschäftigte schaffen

In der Gemeinde Wals-Siezenheim ist nun der Startschuss für ein 160 Millionen Euro schweres Bauprojekt gefallen. Neue Flächen müssen dafür nicht erschlossen werden.

Seit 2015 ist die Bodner Gruppe aus Kufstein Eigentümerin des ehemaligen Alpine-Areals in Wals-Himmelreich. Jetzt soll auf der 2,7 Hektar großen Liegenschaft an der alten Bundesstraße ein moderner Business-Park entstehen. Die Rede ist von drei Bauetappen. Die Baukosten für das "AlpAreal Salzburg Wals" werden mit rund 160 Mill. Euro beziffert.

Die Bauverhandlung ist für Ende Juni terminisiert. Noch heuer will die Bodner Gruppe mit dem Bau des ersten Gebäudekomplexes beginnen. "Damit kommen zunächst rund 11.200 Quadratmeter Nutzfläche für Büros auf den Markt," heißt es. Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter: "Seit 2019 haben wir im Schulterschluss mit der Gemeinde das Projekt erfolgreich entwickelt, um den Wirtschaftsstandort zukunftsfähig zu ergänzen und weiter zu attraktivieren. Hier wird für rund 1500 neue Arbeitsplätze ein Raum entstehen. Jetzt starten wir mit den Vertriebsaktivitäten in die nächste Projektphase." Verfügbar seien Nutzflächen ab 600 Quadratmeter oder Liegenschaftsgrößen ab 2000 Quadratmeter. Bürgermeister Joachim Maislinger spricht von einer "klaren Aufwertung des Gewerbegebietes". Zudem werde die Situation für Fahrradfahrer und Fußgänger verbessert. Für die Architektur zeichnet das Büro Zechner & Zechner ZT GmbH in Wien verantwortlich.

Die Salzburger Niederlassungen der Firma Bodner bleiben mit ihren 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort.