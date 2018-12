Wals: Neue Pläne für den alten bauMax

dm sucht einen neuen Standort für die Zentrale. Die Entscheidung soll im nächsten Jahr fallen.

Seit 2010 steht der alte bauMax in Wals-Himmelreich leer. Versuche, eine neue Nutzung zu finden, schlugen bislang fehl - vor allem wegen der falschen Widmung.

Jetzt gibt es neue Pläne: Die dm-Zentrale könnte in das wenige Steinwürfe entfernte ehemalige bauMax-Gebäude übersiedeln. Die Gemeindevertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung die Weichen gestellt. Der Beschluss über die Abänderung des Bebauungsplans fiel einstimmig. Das Konzept sieht vor, auf zwei Geschoßen einen Bürotrakt zu schaffen: Einerseits im oberen Bereich des Gebäudes, der im ehemaligen bauMax für Gartenbedarf genutzt wurde, andererseits durch eine Aufstockung um ein zusätzliches Geschoß. Die Aufschließung soll durch einen großen Lift erfolgen. In der bestehenden Tiefgarage stünden die Parkplätze zur Verfügung.