Walser Gemüsebauern klagen über Trockenheit: Es droht ein Drittel der Ernte auszufallen

Für Matthias Brötzner, der die Erdbeerfelder in Wals betreibt, ist eine Bewässerung etwa sehr aufwändig. Es werde auch nachts gearbeitet, damit am Tag die großen und kleinen Besucher zum selber Pflücken auf das Feld gehen könnten. "Im Großen und Ganzen war die heurige Erdbeersaison, die mit nächster Woche zu Ende geht, aber ganz gut", sagt Brötzner. Die kurze Saison sei weitgehend frostfrei gewesen, es habe wenige Krankheitsausfälle bei den Pflanzen gegeben.

Bürgermeister: "Haben überdurchschnittlich viel Wasser verbraucht"

Durch die Bewässerungen hat die Gemeinde Wals-Siezenheim in den vergangenen Tagen mehr Wasser als gewöhnlich verbraucht. Das bestätigt Bürgermeister Joachim Maislinger (ÖVP). "Am Dienstag haben wir 4990 Kubikmeter Wasser gebraucht, in unserem Hochbehälter haben wir lediglich 4000 Kubikmeter gespeichert." Als größtes Mitglied des Wasserverbands Salzburger Becken kaufe man Wasser teuer zu, sagt Maislinger. Dennoch haben wir die Preise für die Bürgerinnen und Bürger seit Jahren nicht erhöht. Für Gemüsebauern gebe es derzeit keine Sondertarife wie vor einigen Jahren in einer längeren Dürreperiode. Sollte es weitere Unterstützung brauchen, werde man das nicht abwehren, sagt Maislinger. "Wir gewährleisten, dass die Landwirte ihre Felder bewässern können."

Regen und kühlere Temperaturen kommen

Die Gemüsebauern hoffen indes auf Regen in den kommenden Tagen - der sich nach einem Hitzehöhepunkt am Donnerstag ab Freitag auch ankündigt. Laut Prognosen der GeoSphere Austria (früher ZAMG), sind Mittwoch und Donnerstag stellenweise noch um die 35 Grad möglich. Dazu komme sehr hohe Luftfeuchtigkeit, Schwüle und eine hohe Gewitterwahrscheinlichkeit. Hagel, Sturmböen und Starkregen seien teilweise möglich. Der Freitag bringt dann wechselhaftes Wetter. Im Westen Österreichs ist mit Höchstwerten zwischen 18 und 25 Grad zu rechnen, womit es schon bald deutlich kühler wird.