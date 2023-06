Warum der Traum vom Eigenheim in Salzburg platzt

Die Zahl neuer Wohnbaukredite bricht massiv ein. Österreichweit sinken die Immobilienpreise. In Salzburg ist die Tendenz eine andere.

Ein mal ein Meter, also ein Quadratmeter Wohnraum, kostet am Salzburger Rehrlplatz bis zu 19.400 Euro.

Ein Umstand am heimischen Immobilienmarkt bleibt unverändert: Der Wunsch, im Eigentum zu leben, ist weiterhin der Traum vieler Salzburgerinnen und Salzburger. 68 Prozent geben das Eigenheim als bevorzugte Wohnform an. Damit liegt Salzburg über dem Österreich-Schnitt von 64 Prozent. Das zeigt die aktuelle Wohnbaustudie der Salzburger Sparkasse, durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Integral. Weiterhin führt der Traum vom Haus die Wunschliste an. 43 Prozent der Salzburger (42 Prozent österreichweit) träumen davon. 25 Prozent streben nach einer Eigentumswohnung. Sieben Prozent erachten Genossenschaftswohnungen (Miete) ...