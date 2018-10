Warum diese Kühe keine Hörner haben

Die SalzburgMilch hat ihr Aussehen radikal verändert - und damit manche Irritation bei den Konsumenten ausgelöst. War das nötig - und hat der Totalumbau Erfolg? Die SN sprachen mit Geschäftsführer Christian Leeb.

Herr Leeb, hat das aktuelle Milchpackerl der SalzburgMilch mit jenem vor zehn Jahren noch etwas gemeinsam?

Nein, da ist alles verändert.

Die Milch ist auch anders? Ja, wir haben nicht nur das Aussehen verändert. Wir haben auch viele Prozesse korrigiert. Wir nennen uns ja bewusst die "Premium Milchmacher". Wir wollen Qualität liefern. Wichtig war, die Milch wieder tagesfrisch zu machen. Die kommt in der Früh vom Bauern, zu Mittag ins Packerl und wird am Abend ausgeliefert - das gibt es in dieser Art nicht mehr. Die Milch ist naturbelassen, also mit natürlichem Fettgehalt und schmeckt wie früher.