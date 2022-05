Warum dieser Seekirchner Bäcker sein Brot schreddert

Einwandfreies Altbrot aus den eigenen Geschäften landet bei Bäckermeister Berthold Forstner als fixer Bestandteil im frischen Brot.

Es sind zwei Tage alte halbierte Haus- und Mischbrote, die Berthold Forstner in die trichterförmige Öffnung wirft. Die Maschine ist so laut, dass er einen Ohrenschutz trägt. Aus ihr heraus rieselt das in grobe Brösel zerhäckselte Brot, das in einer großen Wanne aufgefangen wird. Es wird mit heißem Wasser versetzt, in dem es dann mindestens eine Stunde quillt, bevor es zum frischen Brotteig hinzugefügt wird. Der Bäckermeister aus Seekirchen weiß, dass sogenanntes Re-Work-Brot, also in den Produktionsprozess zurückgeführtes altes Brot, ...