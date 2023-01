Warum ein Salzburger Gastwirt das AMA-Gütesiegel abmontiert hat

"In Sachen Tierwohl und Haltungsbedingungen hält das Gütesiegel nicht das, was ich meinen Gästen garantieren wollte", sagt Die-Weisse-Wirt Gustl Absmann.

Die Berichte über die Hühnerhaltung in einem AMA-zertifizierten Betrieb in der Steiermark waren Die-Weisse-Wirt Gustl Absmann schon Mitte Dezember übel aufgestoßen. Dort sollen Tiere tagelang ununterbrochen mit Kunstlicht bestrahlt worden sein. Diese Art von Massentierhaltung sei nicht das, was er sich unter von der AMA kontrollierter Qualität vorstelle. "Wenn das ein AMA-Mitgliedsbetrieb sein kann, dann frage ich mich, wo die Kontrolleure bei ihren Besuchen hinschauen?", meint der Gastronom.

Als Tauernlamm-Obmann Robert Zehentner in einem SN-Leserbrief ...