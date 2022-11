Warum ein Salzburger mit 73 Jahren wieder Unternehmer wurde

Johann Linsberger könnte mit dem Geld aus dem Verkauf seines Betriebes die Pension genießen. Stattdessen vertreibt er jetzt Lavendelprodukte.

Johann Linsberger aus Plainfeld hat sein Unternehmen für mobile Heiztechnik vor drei Jahren verkauft und könnte sein Leben in der Pension genießen. Stattdessen ist der 73-Jährige jetzt "Jungunternehmer". Er hat in Agrolavendel investiert, einen heimischen Betrieb, der aus in Niederösterreich angebautem Biolavendel hochwertige Produkte herstellt. "Jetzt verkaufe ich die Produkte am Christkindlmarkt in Salzburg, denn das Unternehmen soll sich ja gut entwickeln", sagt er. Doch damit nicht genug: Bei seinem neuen Engagement rechnet er heuer sogar mit einem Minus - ...