Warum ein Spitzenkoch aus dem Pinzgau Gemüse als Duft abfüllt

Andreas Mayer lädt in seinem Kochbuch dazu ein, am Gemüse zu riechen und sich so Zugang zu einer neuen Geschmackswelt zu verschaffen.

Im "Mayer's Restaurant" auf Schloss Prielau und im "menschmayer" in Saalfelden serviert Andreas Mayer nicht nur Vegetarisches. Dennoch hat der gebürtige Bayer sich in seinem zweiten Kochbuch ganz dem Gemüse verschrieben. Auf "Nachbauten" von Fleisch oder Fisch verzichtet er. Es würde ihm im Traum nicht einfallen, auf vegan getrimmte Burger oder Würstel zu machen, sagt er. Bei Verkostungen hätten diese Produkte bei ihm "von schlecht bis ganz, ganz schlecht abgeschnitten". Ganz abgesehen davon biete ihm Gemüse Kreativität ohne Ende. ...