Warum eine Salzburger Blumenhändlerin heuer keine roten Rosen zum Valentinstag verkaufen will

Die Preise für langstielige rote Rosen sind vor dem Valentinstag so hoch, dass manche Blumenhändler sie nicht mehr verkaufen wollen.

"Man bekommt sie zwar, aber der Preis war ausschlaggebend", sagt Blumenhändlerin Ulrike Veit. Die Rede ist von langstieligen roten Rosen - ein Klassiker zum Valentinstag. Doch heuer wird es sie am Marktstand der Familie Veit am Grünmarkt nicht geben. "Wenn, dann nur auf Vorbestellung", sagt die Unternehmerin. Der Grund sind die extremen Preissteigerungen. "Ich müsste meinen Kunden diese Rosen um neun bis zehn Euro pro Stück verkaufen", sagt Ulrike Veit. Doch das will sie nicht. "Das finden wir ausg'schamt", pflichtet ...