Warum es bei Salzburgs erster Bioblumenbäuerin jetzt noch keine Tulpen gibt

Brigitte Dörners Blumen blühen nur dann, wenn sie Saison haben. Sie ist die erste Bioblumenbäuerin und auch die einzige "Slowflower"- Vertreterin in Salzburg.

Tulpen gibt es bei ihr zum Valentinstag noch keine. "Schauen Sie hinaus: Wo sollten die denn wachsen?", fragt Brigitte Dörner und ihr Blick wandert zum Fenster. Draußen schneit es, die Wiesen rund um den Ederbauern in Eugendorf sind großteils schneebedeckt. Ihr Betrieb ist ein "Slowflower"-Betrieb. Bei Brigitte Dörner wachsen Blumen so saisonal wie in freier Wildbahn. "Und das sieht man ihnen auch an, sie haben Wind, Wetter und Sonne erlebt und sind keine Einheitsblumen." Für den Valentinstag empfiehlt sie einen ...