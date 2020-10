Warum es im Salzburger Messezentrum Geschnetzeltes vom Huhn gibt

Messezentrum-Caterer Andreas Birngruber setzt auf heimische Biozutaten. Damit sich das preislich ausgeht, müssen die Köche kreativ sein.

Es ist kurz vor Mittag und die ersten hungrigen Gäste auf der Oldtimermesse Classic Expo im Salzburger Messezentrum haben an den Tischen des "10-er Bistro" in Halle 10 Platz genommen. Heuer ist alles anders, niemand kann vorab sagen, wie viele Besucher bis Sonntag kommen werden. Normalerweise verteilen sich 26.000 Interessierte auf die drei Messetage. "Heuer ist uns ehrlich gesagt die Sicherheit der Besucher wichtiger", sagt Veronika Krenn vom Messezentrum. Im gesamten Indoor-Bereich gilt Nasen-Mund-Schutz-Pflicht, an zahlreichen Punkten sind Stationen mit ...